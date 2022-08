Bomba d’acqua sulla provincia | allagamenti | fiumi di fango e danni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) Maltempo, emergenza in Sardegna: alcune zone dell’isola sono state colpite da violentissime bombe. La situazione più critica, riporta il Quotidiano nazionale, si è registrata nella zona di Pirri (Cagliari) dove le strade si sono allagate. Il livello dell’acqua ha raggiunto le portiere delle automobili e allagato scantinati e garage. Sotto scacco anche Cagliari città, colpita da un violento nubifragio. Strade allagati e fortissimi disagi anche ad Assemini (città metropolitana di Cagliari) dove le strade si sono trasformate in. A Monastir ed Escolca, sempre nel sud della Sardegna, la strada comunale alle porte del paese e lale per Gergei risultano impraticabili anche per la presenza die detriti sull’asfalto. Paura tra i turisti, scappati ...