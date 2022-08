Arisa | la dieta | il dolore e la consapevolezza di se stesse

Leggi su diredonna

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ne sono passati di anni da quel lontano 2009 quando una giovane Rosalba Pippa, in arte, salì per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. Il pubblico fu colpito da questa sconosciuta dal volto pulito nascosto dietro dei grandi occhiali neri, il corpo avvolto in abiti che forse non le rendevano giustizia. La sezione “Nuove Proposte” fu vinta proprio da lei con il brano Sincerità, un tormentone che nel giro di qualche giorno conquistò le radio e il cuore degli italiani. Oggi quellanon esiste più, o meglio si è trasformata in una donna forte, audace, sicura di sé e bellissima. Merito della, sostengono i follower che le continuano a chiedere la ricetta magica per conquistare un fisico da urlo come il suo, soprattutto dopo aver visto i look mozzafiato indossati durante la chiusura delle Paralimpiadi. La cantante ...