Apple Watch Series 8: in arrivo il sensore per la temperatura corporea (Di giovedì 11 agosto 2022) Un brevetto che lascia poco spazio a dubbi: il prossimo Apple Watch potrebbe giungere sul mercato con il sensore per monitorare la temperatura corporea. Apple Watch Series 8 misurerà la febbre? – 11822 www.computermagazine.itSiamo ancora una volta qui per commentare il rilascio di un brevetto prodotto in casa Apple e che vede protagonista uno dei suoi prodotti di punta. Parliamo di Apple Watch, lo smartWatch per eccellenza e che, come ogni anno, verrà aggiornato con la nuova versione in concomitanza dell’evento di settembre. Tornando al brevetto, quest’ultimo è stato depositato presso l’USPTO, e vede protagonista un “sensore di temperatura a gradiente ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Un brevetto che lascia poco spazio a dubbi: il prossimopotrebbe giungere sul mercato con ilper monitorare la8 misurerà la febbre? – 11822 www.computermagazine.itSiamo ancora una volta qui per commentare il rilascio di un brevetto prodotto in casae che vede protagonista uno dei suoi prodotti di punta. Parliamo di, lo smartper eccellenza e che, come ogni anno, verrà aggiornato con la nuova versione in concomitanza dell’evento di settembre. Tornando al brevetto, quest’ultimo è stato depositato presso l’USPTO, e vede protagonista un “dia gradiente ...

probeZ_911 : @ilpresidenthe Tutti rivoluzionari con al polso l'Apple watch... - CouponsSconti : ?? Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop Cassa in maglia mil… - lelboybitch : L’Apple Watch mi ha rilevato una frequenza cardiaca bassa per 3 ore di seguito, 38 battiti al minuto. Anche il mio… - infinitejest___ : Wishlist: Un caffè, due biscotti e le stesse cuffie insonorizzate di Fiona Apple nel video di Across the universe c… - notizietecno : #Replay programma radio di @gabrielegobbo #FvgTech - Novità Apple di giugno 2022 - FvgTech Radio Pillola 062 -