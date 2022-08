Alessandro Basciano-Sophie Codegoni, che paura: l’incidente allarma i fan (Di giovedì 11 agosto 2022) In queste ore un incidente ha colpito Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Andiamo a vedere cos’è successo e le loro condizioni. Si torna a parlare di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ma stavolta né per il gossip né per il loro ultimo servizio fotografico. Infatti i due hanno subito il tutto nelle ultime ore: scopriamo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) In queste ore un incidente ha colpito. Andiamo a vedere cos’è successo e le loro condizioni. Si torna a parlare di, ma stavolta né per il gossip né per il loro ultimo servizio fotografico. Infatti i due hanno subito il tutto nelle ultime ore: scopriamo L'articolo proviene da Inews24.it.

sonia_silvestro : RT @tendenzetv: #basciagoni e #SoleArmy: perché, ieri sera, sia Soleil Sorge sia la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni… - Minnie00004 : RT @tendenzetv: #basciagoni e #SoleArmy: perché, ieri sera, sia Soleil Sorge sia la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni… - giulss_______ : RT @Antonel36589285: Paola fiera di alessandro L'UNICO DJ CHE RAPPRESENTA QUESTO 2022 ?????? Basciano tutti noi siamo fieri di te non fermar… - TizianiLucia : RT @Antonel36589285: Paola fiera di alessandro L'UNICO DJ CHE RAPPRESENTA QUESTO 2022 ?????? Basciano tutti noi siamo fieri di te non fermar… - basciagonixever : RT @Antonel36589285: Paola fiera di alessandro L'UNICO DJ CHE RAPPRESENTA QUESTO 2022 ?????? Basciano tutti noi siamo fieri di te non fermar… -