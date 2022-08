Agrigento, imprenditore agricolo di 44 anni muore dopo essere stato colpito da un fulmine (Di giovedì 11 agosto 2022) È morto dopo essere stato colpito da un fulmine. È successo a Casteltermini (Agrigento), dove un imprenditore agricolo di 44 anni è deceduto, mentre controllava il suo gregge. Si tratta di Stefano Spoto, un uomo sposato e padre di due figli piccoli: è stato trovato a terra nella giornata di ieri, 10 agosto, da un agricoltore a bordo di un trattore. Accanto a lui il suo cellulare e l’ombrello usato per ripararsi dalla pioggia. Il lavoratore ha subito allertato il 118, ma il medico non ha potuto che constatarne il decesso per folgorazione. Secondo quanto è stato riportato, Spoto lavorava in una ditta, ma aiutava spesso anche il padre in campagna. Per questo, era andato in contrada Pizzo Santa Croce, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) È mortoda un. È successo a Casteltermini (), dove undi 44è deceduto, mentre controllava il suo gregge. Si tratta di Stefano Spoto, un uomo sposato e padre di due figli piccoli: ètrovato a terra nella giornata di ieri, 10 agosto, da un agricoltore a bordo di un trattore. Accanto a lui il suo cellulare e l’ombrello usato per ripararsi dalla pioggia. Il lavoratore ha subito allertato il 118, ma il medico non ha potuto che constatarne il decesso per folgorazione. Secondo quanto èriportato, Spoto lavorava in una ditta, ma aiutava spesso anche il padre in campagna. Per questo, era andato in contrada Pizzo Santa Croce, per ...

