Ultime Notizie – Elezioni 2022: simboli, programmi, liste. Le regole (Di mercoledì 10 agosto 2022) Pronti, via. Ancora un giorno mezzo per definire alleanze e programmi, poi da venerdì prossimo entra nel vivo la corsa verso le Elezioni del 25 settembre 2022. Dalle 8 di venerdì 12 agosto alle 16 di domenica 16 (tra il 44/mo e il 42/mo giorno antecedente a quello previsto per il voto), sarà possibile depositare i simboli dei partiti con il relativo statuto o, in mancanza, con l'indicazione degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni. Contestualmente andrà effettuata l'eventuale dichiarazione di collegamento tra i partiti che dovrà essere reciproca e andrà depositato il programma elettorale, con l'indicazione del capo della forza politica. Ancora più di una settimana a disposizione invece per quanto riguarda la definizione delle candidature e la composizione delle ...

