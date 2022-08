Ultime Notizie – Covid, scoperti super anticorpi ‘pan-coronavirus’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scienziati dello Scripps Research Institute americano hanno scoperto nei macachi anticorpi ‘pan-coronavirus’, “efficaci contro molte diverse varianti di Sars-CoV-2”, ma anche “contro altri virus Sars come Sars-CoV-1, il patogeno altamente letale responsabile dell’epidemia del 2003”. Lo studio, pubblicato su ‘Science Translational Medicine’, indica che “alcuni animali sono sorprendentemente più capaci di produrre questo tipo di anticorpi anti ‘virus pan-Sars’ rispetto agli esseri umani”, offrendo ai ricercatori “indizi su come sviluppare vaccini migliori”. “Se riusciamo a progettare vaccini che suscitino risposte” immunitarie “ampie, simili a quelle viste” nel nuovo lavoro, “questi potrebbero garantire una protezione maggiore contro il virus” di Covid-19 “e le varianti di preoccupazione”, afferma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Scienziati dello Scripps Research Institute americano hanno scoperto nei macachi, “efficaci contro molte diverse varianti di Sars-CoV-2”, ma anche “contro altri virus Sars come Sars-CoV-1, il patogeno altamente letale responsabile dell’epidemia del 2003”. Lo studio, pubblicato su ‘Science Translational Medicine’, indica che “alcuni animali sono sorprendentemente più capaci di produrre questo tipo dianti ‘virus pan-Sars’ rispetto agli esseri umani”, offrendo ai ricercatori “indizi su come sviluppare vaccini migliori”. “Se riusciamo a progettare vaccini che suscitino risposte” immunitarie “ampie, simili a quelle viste” nel nuovo lavoro, “questi potrebbero garantire una protezione maggiore contro il virus” di-19 “e le varianti di preoccupazione”, afferma ...

