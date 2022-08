Spin factor | sentiment leader | dopo Draghi Meloni al top | crollo Calenda

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Marioresta anche questa settimana in testa alla classifica delsocial dei, con un dato positivo del 61,29%. A seguire Giorgia, che con il 58,73% consolida il suo secondo posto (primo se consideriamo solo i capi di partito) e Giuseppe Conte. L’ex premier frena il calo delle ultime due settimane e raccoglie il 55,14%. E’ quanto emerge dal report suirealizzato in esclusiva per Adnkronos da, societàa livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana. Al centro della classifica figurano Matteo Renzi (52,42%) e Silvio ...

E' quanto emerge dal report sui leader realizzato in esclusiva per Adnkronos da, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale attraverso Human, ...