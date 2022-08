Perché la partita tra la Cina e Taiwan si gioca anche sul piano dei microchip (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan c’è un dettaglio che non ha ricevuto la dovuta rilevanza mediatica: si tratta dell’incontro con Mark Lui, presidente di Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, la più grande azienda produttrice di circuiti integrati al mondo, da cui gli Stati Uniti dipendono fortemente). Il viaggio di Pelosi ha coinciso con gli sforzi degli Stati Uniti per convincere Tsmc a stabilire una base negli Usa e a smettere di produrre chip avanzati per le aziende cinesi. Stando al Washington Post, la speaker della Camera e Mark Lui erano d’accordo di parlare a proposito dell’attuazione della Chips and Science Act, la legge federale recentemente approvata dal presidente Joe Biden per lo stanziamento di 52 miliardi di dollari in sovvenzioni per la costruzione di fabbriche di chip su territorio statunitense. Tsmc sta già ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel viaggio di Nancy Pelosi ac’è un dettaglio che non ha ricevuto la dovuta rilevanza mediatica: si tratta dell’incontro con Mark Lui, presidente di Tsmc (Semiconductor Manufacturing Corporation, la più grande azienda produttrice di circuiti integrati al mondo, da cui gli Stati Uniti dipendono fortemente). Il viaggio di Pelosi ha coinciso con gli sforzi degli Stati Uniti per convincere Tsmc a stabilire una base negli Usa e a smettere di produrre chip avanzati per le aziende cinesi. Stando al Washington Post, la speaker della Camera e Mark Lui erano d’accordo di parlare a proposito dell’attuazione della Chips and Science Act, la legge federale recentemente approvata dal presidente Joe Biden per lo stanziamento di 52 miliardi di dollari in sovvenzioni per la costruzione di fabbriche di chip su territorio statunitense. Tsmc sta già ...

itinagli : Il Pd continuerà a lavorare perché il #25settembre prevalga un'idea di Italia moderna, aperta ai diritti civili e s… - pdnetwork : Oggi abbiamo mostrato tutti grande responsabilità, firmando un accordo elettorale con @Azione_it e @Piu_Europa per… - gparagone : Per due anni è stata #emergenza su tutto. Allora perché non consentire a tutti di poter giocare la partita elettor… - DiegoBot_it : Non voglio più essere costretto a giocare anche quando non sono in grado, a farmi infiltrare di cortisone perché de… - amoflorenzi : @caleee12 @antig9696 @LeviAck8_ Poco dopo leao esce al 45esimo di Milan salernitana Basta fare i pazzi, è uscito… -

Eleganza e utilità di Yacine Adli È troppo facile andare a vedere una partita, scrivere un report e chiudere la faccenda. Possiamo ... perché da lui avrei potuto imparare molto, e così ho fatto". Quante persone nate nel 2000, oggi, ... In occasione del voto tutti promettono tutto Anche perché l'inflazione che incalza non si ferma con la spesa facile, ma al contrario aumentando ... La partita elettorale è aperta Le precoci schermaglie sui futuri ministri sono letali Consolidato, ... Linkiesta.it È troppo facile andare a vedere una, scrivere un report e chiudere la faccenda. Possiamo ...da lui avrei potuto imparare molto, e così ho fatto". Quante persone nate nel 2000, oggi, ...Anchel'inflazione che incalza non si ferma con la spesa facile, ma al contrario aumentando ... Laelettorale è aperta Le precoci schermaglie sui futuri ministri sono letali Consolidato, ... Perché la partita tra la Cina e Taiwan si gioca anche sul piano dei microchip