Passare da Android a iPhone e trasferire tutti i dati (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chi cambia smartphone ed effettua il passaggio da uno con sistema Android (come il Samsung o qualsiasi telefono Huawei, Motorola, Xiaomi ecc,) a uno con sistema iOS (cioè l'iPhone), può trovarsi in difficoltà a trasferire i dati da un cellulare a un altro, visto che i due sistemi sono profondamente diversi. Nonostante questo, basta dedicare un po' del nostro tempo al trasferimento e potremo utilizzare il nuovo iPhone subito, senza perdere tutti i dati che avevamo sul vecchio smartphone Android. In questa guida vi mostreremo i vari metodi per Passare da un telefono Android a un iPhone in modo da non perdere la rubrica, i messaggi, le foto e altri dati, senza soffrire alcuna mancanza ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 10 agosto 2022) Chi cambia smartphone ed effettua il passaggio da uno con sistema(come il Samsung o qualsiasi telefono Huawei, Motorola, Xiaomi ecc,) a uno con sistema iOS (cioè l'), può trovarsi in difficoltà ada un cellulare a un altro, visto che i due sistemi sono profondamente diversi. Nonostante questo, basta dedicare un po' del nostro tempo al trasferimento e potremo utilizzare il nuovosubito, senza perdereche avevamo sul vecchio smartphone. In questa guida vi mostreremo i vari metodi perda un telefonoa unin modo da non perdere la rubrica, i messaggi, le foto e altri, senza soffrire alcuna mancanza ...

Alessandrobarix : @islandofknives @ilpresidenthe Tranquilla ci sono molti fascisti che usano Apollo... Se ti abitui con i loro prodot… - spndvd : @dammafra e si ma da android ad ios devi per forza passare da move to ios - Ipermela : Vuoi abbandonare Android e passare ad iPhone, ma hai paura di perdere tutti i messaggi, le foto, la musica, le mail… - noellet91 : ragazz? ho una domanda per voi io è da praticamente sempre che uso telefoni samsung e stavo pensando di prendere un… - iKymi : Che trauma passare da Android ad iPhone. Non mi ha trasferito le app, solo foto e whatsapp e ora tocca fare tutto a mano... Ma perché? -