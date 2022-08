Mondiali Equitazione | nel paradressage arriva l’argento per Sara Morganti

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Secondo posto e seconda medaglia di giornata oggi per l’Italia degli sport equestri che, a Herning, in Danimarca, ha ottenuto un’altra medaglia ai Campionati del Mondo. Dopo il bronzo nel Volteggio di questa mattina, poco fa, nel, a conquistare un argento iridato, nella prova individuale tecnica del Grado I, è stata la “regina” delazzurro,. Ecco le parole de Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola: “è sempre una certezza. E oggi lo ha dimostrato ancora una volta. Vincere una medaglia in un Campionato del Mondo è sempre una grande soddisfazione, farlo più volte con lo stesso cavallo con il quale si è costruito un bellissimo feeling in diversi anni è ancora più appagante”. SportFace.

