Meteo, cosa succederà nei prossimi giorni: le previsioni di Giuliacci (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mario Giuliacci ha avvertito gli italiani circa come cambierà il tempo nei prossimi giorni. L’esperto ha già un quadro abbastanza chiaro, le vacanze di Ferragosto saranno rovinate dal maltempo? Il Meteo ha subito parecchi cambiamenti negli ultimi giorni e come testimoniano i nubifragi di ieri nella provincia di Avellino, a quanto pare c’è un’inversione di tendenza importante. Le piogge hanno invaso il nostro Paese ma sembra che il maltempo non abbia intenzione di pare un passo indietro. Le perturbazioni che stanno colpendo il nostro Paese, come sottolinea Giuliacci, sono tre. La prima ha avuto luogo tra il 7 e l’8 agosto con piogge al centro sud. La seconda invece colpirà sempre il Sud e le isole maggiori tra l’11 e il 12 di agosto. Le piogge quindi nei prossimi ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 10 agosto 2022) Marioha avvertito gli italiani circa come cambierà il tempo nei. L’esperto ha già un quadro abbastanza chiaro, le vacanze di Ferragosto saranno rovinate dal maltempo? Ilha subito parecchi cambiamenti negli ultimie come testimoniano i nubifragi di ieri nella provincia di Avellino, a quanto pare c’è un’inversione di tendenza importante. Le piogge hanno invaso il nostro Paese ma sembra che il maltempo non abbia intenzione di pare un passo indietro. Le perturbazioni che stanno colpendo il nostro Paese, come sottolinea, sono tre. La prima ha avuto luogo tra il 7 e l’8 agosto con piogge al centro sud. La seconda invece colpirà sempre il Sud e le isole maggiori tra l’11 e il 12 di agosto. Le piogge quindi nei...

ilmeteoit : #Caldo #Africano in ritirata, almeno fino a #Ferragosto - tanapertutti : Quando la gente non sa più cosa cazzo scrivere. Arrivi alla fine degli articoli con un sorriso compassionevole, or… - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: Nelle prossime 72 ore il #Meteo subirà un cambiamento improvviso: temporali al Sud. Poi perturbazioni al Nord e a Ferr… - infoitinterno : Meteo, Mario Giuliacci non ha dubbi: cosa accadrà in soli 3 giorni - enricofrasca3 : RT @Libero_official: Nelle prossime 72 ore il #Meteo subirà un cambiamento improvviso: temporali al Sud. Poi perturbazioni al Nord e a Ferr… -