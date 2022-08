Marco muore a soli 51 anni. Ma per lui non c’è bara, loculo e cremazione: “E’ troppo grasso” dicono (Di mercoledì 10 agosto 2022) Stigmatizzato nella vita e ora pure nella morte. Marco voleva essere cremato e poi messo in un loculo accanto ai genitori. Ma non è stato possibile. L’obesità è una vera e propria malattia: una malattia metabolica, per l’esattezza. Ogni anno milioni di persone muoiono a causa di essa. Poco tempo fa si è spento il 51enne veronese Marco Manganotti. Ma i suoi problemi non sono terminati nemmeno con la morte. Di professione cuoco, Marco è morto lo scorso 25 giugno. Al momento del decesso pesava ben 180 chilogrammi. Il 51enne aveva un ultimo desiderio che ha rivelato alla compagna Nadia Gasparini prima di andarsene: essere cremato e poi messo in un loculo accanto ai suoi genitori. Ma a causa della sua stazza ciò non è stato possibile. E’ Nadia che, indignata ha raccontato: “Non abbiamo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Stigmatizzato nella vita e ora pure nella morte.voleva essere cremato e poi messo in unaccanto ai genitori. Ma non è stato possibile. L’obesità è una vera e propria malattia: una malattia metabolica, per l’esattezza. Ogni anno milioni di persone muoiono a causa di essa. Poco tempo fa si è spento il 51enne veroneseManganotti. Ma i suoi problemi non sono terminati nemmeno con la morte. Di professione cuoco,è morto lo scorso 25 giugno. Al momento del decesso pesava ben 180 chilogrammi. Il 51enne aveva un ultimo desiderio che ha rivelato alla compagna Nadia Gasparini prima di andarsene: essere cremato e poi messo in unaccanto ai suoi genitori. Ma a causa della sua stazza ciò non è stato possibile. E’ Nadia che, indignata ha raccontato: “Non abbiamo ...

