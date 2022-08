Lukaku: “Ringrazio Conte mi ha fatto crescere mentalmente. Inzaghi? Anche lui è così, per questo sono tornato” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo essere stato uno dei principali protagonisti dello scudetto 2020/2021, all’inizio dell’estate Romelu Lukaku è tornato all’Inter. Lo scorso anno a sorpresa aveva lasciato i nerazzurri per approdare al Chelsea, dove non ha mai trovato feeling con l’allenatore Thomas Tuchel. Ora il belga è pronto per la seconda avventura milanese. In un’intervista a Dazn ha toccato tanti temi, dalla corsa allo scudetto al paragone tra Antonio Conte e Simone Inzaghi. “A me non importa la classifica marcatori, penso solo allo Scudetto: siamo all’Inter, non si gioca per premi individuali. La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima. In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo, è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo essere stato uno dei principali protagonisti dello scudetto 2020/2021, all’inizio dell’estate Romeluall’Inter. Lo scorso anno a sorpresa aveva lasciato i nerazzurri per approdare al Chelsea, dove non ha mai trovato feeling con l’allenatore Thomas Tuchel. Ora il belga è pronto per la seconda avventura milanese. In un’intervista a Dazn ha toccato tanti temi, dalla corsa allo scudetto al paragone tra Antonioe Simone. “A me non importa la classifica marcatori, penso solo allo Scudetto: siamo all’Inter, non si gioca per premi individuali. La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima. In un anno tutti hanno dimenticato cosacapace di fare in campo, è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare ...

