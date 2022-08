LIVE Sinner-Mannarino, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: ostacolo francese verso gli ottavi. Si gioca in serata (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino – L’allenamento tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in Canada – Il nuovo ranking di Jannik Sinner Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di Montreal 2022: secondo incrocio tra i due tennisti con l’italiano che ha vinto l’unico confronto nella semifinale di Sofia nel 2020 con il punteggio di 6-3 7-5. In palio c’è il terzo turno contro il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, giustizieri di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida tra Jannike Adrian– L’allenamento tra Jannike Carlos Alcaraz in Canada – Il nuovo ranking di JannikBuongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Adrian, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile ATP Masters1000 di: secondo incrocio tra i due tennisti con l’italiano che ha vinto l’unico confronto nella semifinale di Sofia nel 2020 con il punteggio di 6-3 7-5. In palio c’è il terzo turno contro il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, giustizieri di ...

