Foggia | intervento di cardiochirurgia su un neonato prematuro del peso di un chilo Policlinico

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal: Undineonatale per la legatura del dotto arterioso di Botallo è stato eseguito oggi al “” presso la Struttura Complessa dilogia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dr. Gianfranco Maffei. E’ intervenuta l’équipe cardiochirurgica-anestesiologica-cardiologica neonatale delGiovanni XXIII di Bari (Dr. Gabriele Scalzo, Dr. Giuseppe Ferro, Dr.ssa Paola Moliterni, Dr.ssa Maria Teresa Ficarella e il Dr. Teo Pirolo). Il dotto di Botallo è un vaso sanguigno arterioso che, durante la vita fetale, garantisce la vita del bimbo nella pancia della mamma attraverso un flusso di sangue tra arco dell’aorta ed arteria polmonare. In genere, ...

Deliceto intervento di cardiochirurgia neonatale eseguito al "Policlinico Foggia" presso la Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dr. Gianfranco Maffei.