"Il governo Draghi partecipato, sostenuto e esaltato dal PD introduce (a Camere sciolte!) la vergognosa norma sul "Docente esperto" su stimolo del ministro Bianchi (già assessore della giunta PD dell'Emilia). Il PD chiede per pura propaganda elettorale lo stralcio della norma. E lo fa con la senatrice Malpezzi già portabandiera della controriforma renziana (che fissa i principi a cui si rifà la norma in questione). Una recita senza pudore".

ItaliaViva : Docente esperto, @GToccafondi: “No a stralcio della norma su differenziazione salariale degli insegnanti” - marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - PorcuVirgilio : @marattin Docente esperto in corsi inutili fatti da persone che non sanno niente delle dinamiche della scuola, sopr… - orizzontescuola : Docente esperto, Cangemi (Unione Popolare): “Dal PD una recita senza pudore” - rumpili2 : RT @7marj: @EnricoLetta Vi impegnate... Finora non ci avete nemmeno provato. Le chiedo : - Perché non vi siete ancora impegnati nel dotare… -