Decreto Aiuti Bis in Gazzetta | aumento pensioni | taglio cuneo | sconto carburanti

Mov5Stelle : Perché il PD, dopo che nel Conte II ha condiviso con noi un'agenda all'avanguardia sulla transizione ecologica e so… - borghi_claudio : Ma a che serve negare la realtà? Settimana scorsa è stato votato in parlamento lo scostamento di bilancio e su… - sole24ore : ?? Decreto #Aiutibis, c’è la firma di #Mattarella. Ecco le novità - AvvCanu : Decreto aiuti bis in Gazzetta: esteso il bonus 200 euro ai liberi professionisti - _marlene1265 : RT @Mov5Stelle: Perché il PD, dopo che nel Conte II ha condiviso con noi un'agenda all'avanguardia sulla transizione ecologica e solidale,… -

È quanto prevede ilapprovato dal Consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Nelvengono anche aumentate a 180 milioni di euro per l'anno in corso le ...Pubblicato ilattuativo del " Buono Fiere " (istituito dall'articolo 25 - bis del Dl) per la promozione del Made in Italy: a partire dal 9 settembre, le imprese interessate possono prenotare il ...Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) destina 70 milioni per sostenere il settore dei trasporti per fare ...Il bonus 200 euro ci sarà anche ad agosto Il bonus 200 euro ci sarà anche ad agosto La risposta è no. Per chi l'ha già ricevuto non ci saranno proroghe. Diverso è il discorso per chi non ha ancora b ...