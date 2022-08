Covid: in Puglia 7 morti e 2.168 nuovi casi, il 16% dei test (Di mercoledì 10 agosto 2022) Oggi in Puglia si registrano 2.168 nuovi casi di positività al Covid su 13.330 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 16,2%. Sono sette i decessi. I nuovi casi sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Oggi insi registrano 2.168di positività alsu 13.330analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 16,2%. Sono sette i decessi. Isono stati ...

news24_city : Covid, per la Puglia 2.168 nuovi casi e 7 decessi. Stabili i ricoveri - LaGazzettaWeb : Covid, in Puglia 2168 casi, cala la pressione sulle intensive - AnsaPuglia : Covid: in Puglia 7 morti e 2.168 nuovi casi, il 16% dei test. Dei 42.172 attualmente positivi 16 sono in terapia in… - baritoday : In Puglia 2.168 nuovi casi Covid e 7 decessi. Prosegue il calo della curva dei contagi - Borderline_24 : #Covid, in #Puglia oggi 2.168 nuovi positivi. Sette i decessi -