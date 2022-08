Cilento | garanzia Sace per un prestito da 5 mln Serviranno a realizzare un nuovo impianto a Cellole

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha garantito unda 5 milioni di euro erogato da Blu Banca a favore della societa’, una impresa campana che produce Mozzarella di Bufala Campana Dop, Burrata di Bufala e Ricotta di Bufala che consentira’ la costruzione di unproduttivo di 7.500 mq ad alta tecnologia a, nel casertano. In particolare, si legge in una nota, l’investimento riguarda il potenziamento e l’automazione delstabilimento, con l’acquisto di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico. L’avvio delstabilimento permettera’ di “ampliare l’attivita’ produttiva esistente, introdurre nuovi prodotti e acquisire nuovi mercati, grazie al raggiungimento di alti standard di sicurezza alimentare. Lo stabilimento di ...

