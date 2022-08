Capotreno aggredita e molestata da 4 uomini nel Mantovano. Interviene il macchinista: massacrato a calci e pugni (Di mercoledì 10 agosto 2022) aggredita e poi molestata. Ieri, 9 agosto, una giovane Capotreno è stata importunata da un gruppo di quattro uomini, secondo le prime ricostruzioni magrebini. A quel punto il macchinista del regionale fermo alla stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, è intervenuto per aiutarla, ma è stato “riempito di botte“. Il treno era diretto a Bologna. A denunciare il fatto è stato il sindacato Fit-Cisl Emilia-Romagna, che ha parlato di “emergenza” per quanto riguarda le aggressioni al personale delle ferrovie. A quanto è stato ricostruito, la Capotreno era intervenuta perché si era accorta di alcune situazioni anomale all’interno delle carrozze: l’aria condizionata veniva accesa e spenta continuamente e i finestrini bloccati venivano aperti. Si tratta di azioni consentite solo a chi è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022)e poi. Ieri, 9 agosto, una giovaneè stata importunata da un gruppo di quattro, secondo le prime ricostruzioni magrebini. A quel punto ildel regionale fermo alla stazione di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, è intervenuto per aiutarla, ma è stato “riempito di botte“. Il treno era diretto a Bologna. A denunciare il fatto è stato il sindacato Fit-Cisl Emilia-Romagna, che ha parlato di “emergenza” per quanto riguarda le aggressioni al personale delle ferrovie. A quanto è stato ricostruito, laera intervenuta perché si era accorta di alcune situazioni anomale all’interno delle carrozze: l’aria condizionata veniva accesa e spenta continuamente e i finestrini bloccati venivano aperti. Si tratta di azioni consentite solo a chi è ...

