Calcio: Serie A, Marinelli arbitra Milan-Udinese e Prontera Lecce-Inter (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Livio Marinelli è l'arbitro designato per Milan-Udinese, gara d'apertura del campionato di Serie A 2022-2023, in programma sabato 13 agosto alle ore 18.30 allo stadio 'Meazza' di Milano. Alessandro Prontera dirigerà invece Lecce-Inter, in programma sempre sabato 13 agosto ma alle 20.45 allo stadio di Via del Mare della città salentina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Livioè l'arbitro designato per, gara d'apertura del campionato diA 2022-2023, in programma sabato 13 agosto alle ore 18.30 allo stadio 'Meazza' dio. Alessandrodirigerà invece, in programma sempre sabato 13 agosto ma alle 20.45 allo stadio di Via del Mare della città salentina.

gippu1 : Su RaiPlaySound hanno caricato intere puntate di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto dal 1987 al 1990: un tesoro ines… - Gazzetta_it : Ibra, Milan per sempre. E i figli giocheranno in rossonero - repubblica : Pogba sui social posta una foto di bambini uccisi a Gaza: 'Allah protegga i palestinesi' - PatriJFC : RT @gippu1: Su RaiPlaySound hanno caricato intere puntate di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto dal 1987 al 1990: un tesoro inestimabile di… - LALAZIOMIA : Romagnoli e Mihajlovic, intreccio del cuore all'Olimpico per Lazio-Bologna -