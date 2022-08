Calabroni killer | 45enne muore per choc anafilattico | punto sotto gli occhi di un amico

infoitinterno : Calabroni killer, 45enne muore per choc anafilattico sotto gli occhi di un amico - bizcommunityit : Calabroni killer, si appoggia a una tavola di legno e viene assalito da uno sciame: Jimmy muore a 45 anni per -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Cicale, nell'estate 2022 il loro canto d'amore è più chiassoso che mai. Ecco perché San Martino di Aviano (Pordenone) , 10 agosto 2022 -: Jimmy Davide, 45 anni, di Claut (Pordernone) è morto per choc anafilattico dopo essere stato punto da uno sciame in un giardino di San Martino di Aviano, sotto gli occhi di un amico. ...... muore per choc anafilattico: Salvatore Ruggeri aveva 59 anni L'ATTACCO Secondo una ricostruzione, Davide avrebbe toccato un legno all'interno del quale iavevano fatto un nido. 'C'è stata ... Calabroni killer, 45enne muore per choc anafilattico sotto gli occhi di un amico Miani (Sima): con più punture insieme, aumenta il rischio che la reazione avversa possa portare al decesso anche in un soggetto sano ...SAN MARTINO (Pordenone) - È morto per uno choc anafilattico dopo essere stato punto da alcuni calabroni. La vittima si chiamava Jimmy Davide, aveva 45 anni e abitava a Claut. È ...