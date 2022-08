ATP Montreal 2022 | Jannik Sinner impiega un set per carburare | poi batte Mannarino in rimonta

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Col brivido, mac’è. Il tennista nativo di San Candido debutta nel torneo ATP dicon un successo in tre set al cospetto del qualificato Adrianper 2-6 6-4 6-2; dopo aver sofferto per un’ora le traiettorie mancine del suo avversario, il numero 7 del tabellone è salito di livello imponendo il proprio gioco e ottenendo il pass per il terzo turno, dove incontrerà Pablo Carreno-Busta. Emblematico l’inizio della partita di, che perde immediatamente il servizio. L’altoatesino non riesce a mantenere il consueto ritmo con il dritto, causa di parecchi errori, esa approfittarne immediatamente portandosi subito sul 3-0. I colpi disi vedono solo a sprazzi, e sul 5-2 arriva un altro game storto che permette al francese di ...

L'obiettivo, spiega Gabriele Detti , è 'Sempre lo stesso: divertirmi. Non mi sono mai prefissato di dover ..., intanto, registra la clamorosa eliminazione del baby fenomeno spagnolo, Carlos Alcaraz: lo spagnolo, seconda testa di serie e proprio nella parte di tabellone di Sinner, è stato battuto in ...Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo di Masters 1000 di Montreal, battendo in rimonta per 2-6, 6-4, 6-2, dopo oltre due ore di lotta, il rancese Adrian Mannarino, n.70 ATP, provenien ...Vittoria in rimonta per l'azzurro, che piega in rimonta il francese e che affronterà Carreno Busta, già giustiziere di Berrettini e di Rune, che aveva eliminato Fognini ...