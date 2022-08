Alice Campello e Alvaro Morata, ecco come si chiamerà la bimba in arrivo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alice Campello e Alvaro Morata sono in attesa del loro quarto figlio. Ad annunciare la lieta notizia, dopo settimane di rumor sulla presunta gravidanza, erano stati i diretti interessati attraverso un post su Instagram che li ritraeva in perfetta armonia. Il calciatore e l’influencer fanno coppia fissa ormai da parecchio tempo e il 5 Luglio hanno festeggiato anche il loro quinto anniversario. Presto adesso la famiglia si allargherà di nuovo con l’arrivo questa volta di una femminuccia. Dopo tre maschietti infatti è in arrivo il primo fiocco rosa in famiglia. Ma prima ancora di sapere il sesso del loro bebé, Alice Campello aveva risposto ad alcune domande su Instagram, fatte dai fan più affezionati. A loro aveva svelato di preferire qualche nome da dare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 agosto 2022)sono in attesa del loro quarto figlio. Ad annunciare la lieta notizia, dopo settimane di rumor sulla presunta gravidanza, erano stati i diretti interessati attraverso un post su Instagram che li ritraeva in perfetta armonia. Il calciatore e l’influencer fanno coppia fissa ormai da parecchio tempo e il 5 Luglio hanno festeggiato anche il loro quinto anniversario. Presto adesso la famiglia si allargherà di nuovo con l’questa volta di una femminuccia. Dopo tre maschietti infatti è inil primo fiocco rosa in famiglia. Ma prima ancora di sapere il sesso del loro bebé,aveva risposto ad alcune domande su Instagram, fatte dai fan più affezionati. A loro aveva svelato di preferire qualche nome da dare ...

IsaeChia : Alice Campello e Alvaro Morata, ecco come si chiamerà la bimba in arrivo Dopo tre maschietti è in arrivo il primo… - alyvssa : Imparando lo spagnolo con i box domande della Alice campello - luciaLFfucci : Raga c’era un bambino in spiaggia identico al figlio di Alvaro Morata ed Alice Campello.. aveva anche lo stesso timbro di voce aiuto - _gmaria__ : RT @adtoomuch: Sapete cos’avrei voluto fare da grande? L’Alice Campello. - xjsekhmet : @adtoomuch Io ricordo benissimo quello che ha fatto per il quarto genito di Alice Campello Lei e le sue amiche per convenienza -