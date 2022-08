Zauli Sudtirol | è UFFICIALE la separazione | il comunicato del club

(Di martedì 9 agosto 2022)latra ile il tecnico. Ilchiarisce meglio cosa è accaduto Attraverso i propri canali ufficiali, ilhala risoluzione consensuale con Lamberto, che non guiderà dunque ilalla sua prima stagione in Serie B. IL– FC Südtirol comunica che, in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lambertosi dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva. L'articolo ...

Nemmeno il tempo di iniziare il campionato di Serie B: Lamberto Zauli e il Südtirol si salutano. Il tecnico, che era stato annunciato a inizio giugno, ha risolto oggi consensualmente il rapporto che lo legava al club. La panchina è per ora affidata a quello che era il vice allenatore Leandro Greco. "Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva", ha aggiunto il club. Zauli era stato ingaggiato dal team neopromosso in Serie B il 13 giugno. Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Südtirol, questo è l'annuncio del club di Bolzano sul proprio sito ufficiale. Come spiegato nel comunicato, in seguito a visioni sportive diverse la società e l'allenatore hanno deciso di separarsi consensualmente.