Vangelo di oggi 9 Agosto 2022: Mt 25,1-13 | Video commento (Di martedì 9 agosto 2022) Ascoltiamo il Vangelo di martedì 9 Agosto 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Signore, signore, aprici!. Ma egli rispose: In verità io vi dico: non vi conosco”. “Gesù è lo sposo, lo sposo che sposa la Chiesa, lo sposo che ama la Chiesa, che dà la sua vita per la Chiesa. E L'articolo Vangelo di oggi 9 Agosto 2022: Mt 25,1-13 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 9 agosto 2022) Ascoltiamo ildi martedì 9, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Signore, signore, aprici!. Ma egli rispose: In verità io vi dico: non vi conosco”. “Gesù è lo sposo, lo sposo che sposa la Chiesa, lo sposo che ama la Chiesa, che dà la sua vita per la Chiesa. E L'articolodi: Mt 25,1-13proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : All’Angelus #PapaFrancesco mette in guardia dalla cupidigia: 'Una malattia pericolosa. A causa sua oggi pochi hanno… - KattInForma : Vangelo di oggi 9 Agosto 2022: Mt 25,1-13 | Video commento - Pius_XII : RT @ParoleCristiane: Oggi si parla poco del Vangelo e non si parla più delle anime... Il sacerdote ha cura delle anime. Se non è preoccupat… - opusdeich : Oggi la Chiesa celebra la memoria di #sanDomenico di Guzmán, Sacerdote e Fondatore dell’Ordine dei Predicatori, det… - UPBasiglio : Don Luca Broggi. Il Vangelo di oggi Lunedì 8 agosto 2022 -