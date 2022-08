Ultime Notizie – Pnrr, al via ‘piano scuola 4.0’: 2,1 mld? per 100mila classi innovative e laboratori (Di martedì 9 agosto 2022) Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il?“Piano scuola 4.0”, uno stanziamento di?2,1 miliardi di euro?per trasformare?100.000?classi tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?laboratori per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. In tutte le scuole italiane e in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi.? “Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra scuola che stiamo realizzando nell’ambito del Pnrr – afferma il Ministro dell’Istruzione,?Patrizio Bianchi?-, il più grande di questo tipo mai realizzato, con risorse e tempi certi. Le ricerche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 9 agosto 2022) Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti. È il?“Piano4.0”, uno stanziamento di?2,1 miliardi di euro?per trasformare?100.000?tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento?e creare?per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. In tutte le scuole italiane e in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi.? “Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostrache stiamo realizzando nell’ambito del– afferma il Ministro dell’Istruzione,?Patrizio Bianchi?-, il più grande di questo tipo mai realizzato, con risorse e tempi certi. Le ricerche ...

