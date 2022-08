Traffico Roma del 09-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per lavori sulla Cassia bis in prossimità del raccordo in direzione dilavori anche sulla via Appia rallentano iltra l’aeroporto di Ciampino il raccordo lievi rallentamenti sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe l’uscita per la tangenziale est prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico chiusa per lavori di potatura in via Prenestina la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14 e 19 le linee 514 sono sostituite da bus sull’intero percorso mentre tram della linea 19 continuano a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento Piazza di Porta Maggiore e sono sostituiti da bus tra Porta Maggiore e Piazza dei Gerani termine lavori previsto per il prossimo 12 agosto maggiori ...