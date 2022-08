SBK: dal 2024 arriva il peso minimo moto + pilota (Di martedì 9 agosto 2022) È stato uno dei temi caldi delle ultime settimane in Superbike , ed ora sembra già esserci una soluzione a riguardo. Stiamo parlando del limite di peso moto + pilota, tornato in auge prepotentemente ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 9 agosto 2022) È stato uno dei temi caldi delle ultime settimane in Superbike , ed ora sembra già esserci una soluzione a riguardo. Stiamo parlando del limite di, tornato in auge prepotentemente ...

HRT_100_EWC : RT @gponedotcom: La speranza in un tweet dell'ex pilota Terry Rymer: 'Ho appena ricevuto una buona notizia riguardo a Gino. L’ospedale ha d… - gponedotcom : La speranza in un tweet dell'ex pilota Terry Rymer: 'Ho appena ricevuto una buona notizia riguardo a Gino. L’ospeda… - Joker53Rider : RT @gponedotcom: Lecuona, Nagashima e Takahashi regalano alla Casa alata un successo atteso otto anni, 3^ la Suzuki SERT, in casa Yamaha Fr… - LotusEliseGT1 : RT @gponedotcom: Lecuona, Nagashima e Takahashi regalano alla Casa alata un successo atteso otto anni, 3^ la Suzuki SERT, in casa Yamaha Fr… - gponedotcom : Lecuona, Nagashima e Takahashi regalano alla Casa alata un successo atteso otto anni, 3^ la Suzuki SERT, in casa Ya… -