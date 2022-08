Raw 08 08 2022 New champions wanted

(Di martedì 9 agosto 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, Ohio. Lo show inizia con Bayley, Iyo Sky e Dakota Kai. Prende la parola dicendo che sono tornate per salvare la divisione femminile della federazione, di voler dare un nuovo fuoco alla stessa e a ogni donna del roster. Dice di essere stata l’unica a credere il Dakota Kai e Iyo. Poi appena prende la parola Dakota, per parlare dell’Women’s Tag Teamhip Tournament viene fermata da Asuka e Alexa Bliss. Subito dopo loro arriva anche la Raw Women’s Champion Bianca Belair. Bianca dice alla nipponica che non ha problemi a sconfiggerla nuovamente e sfida tutte e tre le heel a un incontro per la puntata, ma Bayley propone che si affrontino a Clash at The Castle. La sfida viene accettata. Poi inizia una rissa tra i due team che si tiene ...

