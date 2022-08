Nessuno ti manderà un sms dicendoti che sei stato selezionato per un lavoro full time/part time (Di martedì 9 agosto 2022) Il lavoro non ti arriva di certo dall’alto. Figuriamoci se arriva via sms. Per questo bisogna assolutamente respingere questo annuncio ingannevole che diversi utenti, da diversi operatori di telefonia, stanno ricevendo. Il testo del messaggio è semplice e potrebbe confondere: «Sei stato selezionato per un lavoro part time/full time. Lo stipendio giornaliero e (sic) di oltre 180 euro. Accetta lavori + WS». In aggiunta, si allega anche un link che non è altro che la porta di apertura verso una chat di WhatsApp all’interno della quale i malintenzionati, con la scusa dell’offerta di lavoro, puntano a ottenere dei dati personali. LEGGI ANCHE > Cos’è il phishing, il tentativo di truffa digitale ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 agosto 2022) Ilnon ti arriva di certo dall’alto. Figuriamoci se arriva via sms. Per questo bisogna assolutamente respingere questo annuncio ingannevole che diversi utenti, da diversi operatori di telefonia, stanno ricevendo. Il testo del messaggio è semplice e potrebbe confondere: «Seiper un. Lo stipendio giornaliero e (sic) di oltre 180 euro. Accetta lavori + WS». In aggiunta, si allega anche un link che non è altro che la porta di apertura verso una chat di WhatsApp all’interno della quale i malintenzionati, con la scusa dell’offerta di, puntano a ottenere dei dati personali. LEGGI ANCHE > Cos’è il phishing, il tentativo di truffa digitale ...

Gli analisti affermano che la corsa è serrata e nessuno dei candidati in testa ha un voto significativamente più alto dell'altro. Se nessun candidato ottiene più del 50% dei voti, le elezioni ... Il Kenya al voto tra sfiducia e incertezza Ci si aspetta che nessuno dei due possa arrivare al 50% + 1 dei voti per risultare eletto al primo turno. La battaglia all'ultimo voto sarà perciò combattuta fino alla lettura dei risultati. Mentre ...