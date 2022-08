LIVE Fognini-Rune 0-1, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: il danese tiene il servizio (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace centrale del danese. 15-0 Buona la prima di Rune che ora è entrato in temperatura, serve una reazione all’azzurro. 0-2 Subito Break Rune, doppio fallo di Fognini. 15-40 Doppia palla break Rune, altra smorzata che passa per il danese. 15-30 Palla corta di Rune che passa con l’ausilio del nastro. 15-15 Aggressivo Fognini che scende sotto rete e costringe l’avversario al lob in corridoio. 0-15 Accelerazione con il dritto di Fogni che termina di poco out. 0-1 Buona la prima di Rune che tiene il primo servizio del match. 40-30 Ace di Rune. 30-30 Il classe 2003 si apre il campo con il ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace centrale del. 15-0 Buona la prima diche ora è entrato in temperatura, serve una reazione all’azzurro. 0-2 Subito Break, doppio fallo di. 15-40 Doppia palla break, altra smorzata che passa per il. 15-30 Palla corta diche passa con l’ausilio del nastro. 15-15 Aggressivoche scende sotto rete e costringe l’avversario al lob in corridoio. 0-15 Accelerazione con il dritto di Fogni che termina di poco out. 0-1 Buona la prima dicheil primodel match. 40-30 Ace di. 30-30 Il classe 2003 si apre il campo con il ...

