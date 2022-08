Lazio, a centrocampo il primo nome è Ilic (Di martedì 9 agosto 2022) La Lazio continua a lavorare per strappare il centrocampista Ivan Ilic al Verona. Il giocatore ha il forte gradimento di Maurizio Sarri. Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Lacontinua a lavorare per strappare il centrocampista Ivanal Verona. Il giocatore ha il forte gradimento di Maurizio Sarri.

LALAZIOMIA : Lazio, a centrocampo il primo nome è Ilic - LazioNews_24 : #MarcosAntonio pronto a prendersi la #Lazio - sportli26181512 : #Ilic, non c’è solo la #Lazio. E #LuisAlberto è un caso: La staffetta per il centrocampo di Sarri al momento non si… - infoitsport : CorSport – Centrocampo Lazio, la situazione di Luis Alberto ed Ilic - aquilarandagia3 : @BiancocelesteL ottimo centrocampista, alzò il livello medio del centrocampo della Lazio di almeno 3 spanne, grandissimo giocatore -