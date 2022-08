“Io proprio non lo sopporto!”: Marco Travaglio e la lite furiosa dietro le quinte, terremoto a La 7 (Di martedì 9 agosto 2022) Il giornalista Marco Travaglio si scaglia ancora una volta contro un noto programma televisivo di La 7: è caos dietro le quinte Il giornalista Marco Travaglio (screenshot La7)Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio conferma ancora una volta di non avere paura di dire come la pensa. Questo anche quando le sue parole rischiano di rendere ancora più accesa una polemica che dura ormai da diverso tempo. In queste ore e soprattutto in diretta televisiva, il giornalista ha aspramente criticato ancora una volta il format Propaganda Live, in onda ogni venerdì in prima serata su La 7. Travaglio ha confermato quello che pensa del format ma soprattutto ha rivelato di non avere alcuna intenzione di andare come ospite in ... Leggi su specialmag (Di martedì 9 agosto 2022) Il giornalistasi scaglia ancora una volta contro un noto programma televisivo di La 7: è caosleIl giornalista(screenshot La7)Il direttore de Il Fatto Quotidiano,conferma ancora una volta di non avere paura di dire come la pensa. Questo anche quando le sue parole rischiano di rendere ancora più accesa una polemica che dura ormai da diverso tempo. In queste ore e soprattutto in diretta televisiva, il giornalista ha aspramente criticato ancora una volta il format Propaganda Live, in onda ogni venerdì in prima serata su La 7.ha confermato quello che pensa del format ma soprattutto ha rivelato di non avere alcuna intenzione di andare come ospite in ...

Agenzia_Ansa : Vladimir Putin è 'apparso' in un parco giochi del Central Park di New York. In realtà non proprio lui ma una sua st… - borghi_claudio : @PitmanCosta E il sospetto che sia proprio il risultato che vogliono ottenere non vi viene? ?? - WeAreTennisITA : Oggi in campo Fognini e Berrettini ???? A Montreal tocca a Matteo e Fabio, e per entrambi due primi turni non proprio… - emilio_pica : ??'Io ti capiscoooooo, marionetta, e poi innestoooooo, la bajonetta, e ti ferisco....'?? 'Non vi siamo proprio! E' c… - moonchi78468326 : @francescapucca @TaLeMi2 @michhxj Tu saresti? Immagino mi conosca. La solfa dello: “skopa di più” è diventata oltre… -