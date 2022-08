(Di martedì 9 agosto 2022)Romelu. In tutti i sensi.lo all', a pochi giorni dal suo secondo esordio ufficiale in nerazzurro.lo parlare, visto che finora aveva rilasciato solo brevi ...

sportli26181512 : Inter, riecco #Lukaku: “Preferisco lo scudetto al titolo di capocannoniere”: L'attaccante belga, tornato quest'anno… - radaellisimone1 : RT @gianlucarossitv: 7.8.2022 Dopo il poker dal #Villarreal, attorno all’#Inter riecco il clima di basse aspettative che prediligo: squadra… - gianlucarossitv : 7.8.2022 Dopo il poker dal #Villarreal, attorno all’#Inter riecco il clima di basse aspettative che prediligo: squa… - infoitsport : Inter-Villarreal, le scelte di Inzaghi: riecco Skriniar - fcin1908it : Inter-Villarreal, le scelte di Inzaghi: riecco Skriniar. Porta, decisione presa -

Corriere dello Sport

Romelu Lukaku . In tutti i sensi. Rieccolo all', a pochi giorni dal suo secondo esordio ufficiale in nerazzurro. Rieccolo parlare, visto che finora aveva rilasciato solo brevi ...Fantacalcio 2022 - 23: certezza Immobile,Lukaku Per quanto riguarda i centravanti più ... Vale a dire quel Romelu Lukaku che ha fatto di tutto per tornare a tutti i costi all'dopo una ... Inter, riecco Lukaku: “Preferisco lo scudetto al titolo di capocannoniere” Un volto che molto probabilmente farà parte dello schieramento iniziale per la prima partita estiva è Milan Skriniar. Marco Astori. Circa 24 al fischio d'inizio dell'ultimo impegno precampionato dell' ...Venerdì 5 agosto, Eintracht Francoforte-Bayern Monaco apre la Bundesliga 2022/23. Conosciamo meglio il campionato che sta per partire, iniziando.