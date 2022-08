(Di martedì 9 agosto 2022) Di solito si dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, in casanon è propriamente accaduto così, vista la pubblicazione sui social del video in cui il ds granata Vagnati e l’allenatoreerano arrivati quasi alle mani per motivazioni di calciomercato. L’allenatore pretendeva acquisti, mentre il dirigente auspicava pazienza e rispetto del proprio lavoro. Una discussione animata – e pubblica – che però ha raggiunto l’obiettivo, vista la forte accelerata dei granata sul mercato. Dopo l’di Lazaro dall’Inter e l’acquisto dal Besiktas del giovane talento turco classe 2004 Emirhan ?lkhan, ilnelle ultime ore si è assicurata le prestazioni di due ottimi calciatori dal profilo internazionale che andranno a rafforzare la rosa a disposizione di Ivan. Il giovane turco ...

Open

Lo. È 'pace elettorale' in nome di Sboarina, su quel palco. Giorgia Meloni ha la battuta ... Insomma, Matteo Renzi, che aha citato D'Annunzio ed Agnelli come testimonial della sua ...Con questo bouquet di nuove proprietà marine, Halldisda un lato la strategia del nuovo ... le spiagge sabbiose e i caratteristici caruggi, a circa due ore d'auto sia da Milano che da, ... Il Torino asseconda Juric: in arrivo Vlasic e Miranchuk La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...