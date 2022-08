Il regista del Postino: «La Cucinotta non sapeva proprio recitare. Le dissi: “non fare nulla, sorridi”» (Di martedì 9 agosto 2022) Il Giornale ha intervistato Michael Radford noto in Italia per essere il regista de Il Postino l’ultimo film interpretato da Massimo Troisi. Film di cui tra due anni ricorrerà il trentennale. Radford – che è stato a Catanzaro al Magna Graecia Film Festival – ha parlato anche di Maria Grazia Cucinotta protagonista in quel film. Quel film ha anche fatto nascere la stella di Maria Grazia Cucinotta. «Quando la vidi – ricorda il maestro – aveva fatto solo una pellicola sexy, di quelle in cui ci sono uomini e donne nudi sulla spiaggia. Era molto bella, con un gran sorriso, intelligente e sensibile, ma non sapeva assolutamente recitare. Le dissi “Guarda, Maria Grazia, tu non fare proprio nulla. Quando te lo dico, mostra il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Il Giornale ha intervistato Michael Radford noto in Italia per essere ilde Ill’ultimo film interpretato da Massimo Troisi. Film di cui tra due anni ricorrerà il trentennale. Radford – che è stato a Catanzaro al Magna Graecia Film Festival – ha parlato anche di Maria Graziaprotagonista in quel film. Quel film ha anche fatto nascere la stella di Maria Grazia. «Quando la vidi – ricorda il maestro – aveva fatto solo una pellicola sexy, di quelle in cui ci sono uomini e donne nudi sulla spiaggia. Era molto bella, con un gran sorriso, intelligente e sensibile, ma nonassolutamente. Le“Guarda, Maria Grazia, tu non. Quando te lo dico, mostra il ...

CarloCalenda : Renzi è il regista del disastroso governo Conte 2. Con Di Maio, Bonafede, Catalfo, Arcuri, Azzolina. All’epoca diss… - napolista : Il regista del Postino: «La Cucinotta non sapeva proprio recitare. Le dissi: “non fare nulla, sorridi”» Michael Ra… - twFlavio51 : @cmdotcom Cara dirigenza juventina, spiegate una ragione una per non fare giocare un centrocampista che può giocare… - messina_oggi : Cinema, il regista Roberto Andò vince il 16° Premio “Progetto da Pantelleria”PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il… - MasterblogBo : PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il regista Roberto Andò è il vincitore della sedicesima edizione del Premio “Pr… -