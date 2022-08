Germania, Scholtz propone l’equal pay donne-uomini in Nazionale (Di martedì 9 agosto 2022) Il cancelliere tedesco, Olaf Scholtz ha proposto l’egualità di pagamento tra le donne e gli uomini della Nazionale tedesca Il cancelliere tedesco, Olaf Scholtz, in visita a Francoforte, ha parlato presso la sede della federazione calcistica tedesca. Durante la conferenza stampa ha aperto alla possibilità dell’equality pay per i calciatori e le calciatrici della Nazionale. Bernd Neuendorf, presidente della federazione, ha commentato che il tema sarà affrontato, ma «nonostante la stessa attività, i mercati sono ancora molto diversi». La Nazionale femminile tedesca ha raggiunto la finale dell’europeo perdendo con l’Inghilterra e ottenendo un premio di 30 mila euro, 60 in caso di vittoria. per la vittoria dell’Europeo maschile, ai calciatori sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Il cancelliere tedesco, Olafha proposto l’egualità di pagamento tra lee glidellatedesca Il cancelliere tedesco, Olaf, in visita a Francoforte, ha parlato presso la sede della federazione calcistica tedesca. Durante la conferenza stampa ha aperto alla possibilità delity pay per i calciatori e le calciatrici della. Bernd Neuendorf, presidente della federazione, ha commentato che il tema sarà affrontato, ma «nonostante la stessa attività, i mercati sono ancora molto diversi». Lafemminile tedesca ha raggiunto la finale dell’europeo perdendo con l’Inghilterra e ottenendo un premio di 30 mila euro, 60 in caso di vittoria. per la vittoria dell’Europeo maschile, ai calciatori sarebbe ...

