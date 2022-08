Esplosioni in Crimea, il governatore filorusso: "Presto per dire se ci sono feriti" (Di martedì 9 agosto 2022) Alcune munizioni sono esplose in un aeroporto della Crimea, la penisola annessa dai russi nel 2014, che ufficialmente e' ancora territorio ucraino. Secondo il ministero della Difesa russo non ci sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Alcune munizioniesplose in un aeroporto della, la penisola annessa dai russi nel 2014, che ufficialmente e' ancora territorio ucraino. Secondo il ministero della Difesa russo non ci...

GiovaQuez : Non si segnalano vittime a causa di alcune esplosioni nella base aerea militare di Saki, vicino a Novodorivka, in C… - RaiNews : A #Novofedorovka, in #Crimea, secondo le testimonianze, ci sono state 13 esplosioni in mezz'ora. Fonti ufficiali ru… - Open_gol : Il ministero della Difesa russo aveva inizialmente parlato di un'esplosione accidentale di munizioni. Il portavoce… - Pinosuma1 : Grosse esplosioni in Crimea in una base aerea Russa.. A 200km dal fronte.. Sono arrivate le armi a lungo raggio agli Ucraini.. - mauromostardi : RT @Gianl1974: ??Grande incendio ed esplosioni nel principale aeroporto militare degli orchi in Crimea Vista dalla spiaggia di Evpatoria. #… -