Elezioni | prove di dialogo tra Calenda e Renzi - Premiership e flat tax i temi del Centrodestra

corrierebologna : Il Pd dell’Emilia rifà i conti: seggi ok. Azione e Iv, prove di Terzo polo -

Il Mattino di Padova

Il leader di Azione, dopo lo strappo con il Pd, deve decidere che linea seguire in vista del voto del 25 ...Il divorzio anche da Più Europa l'ha reso orfano del simbolo e ora, per presentare quello di Azione alledi settembre, deve trovare 36mila e 750 firme per i collegi della Camera e 19.500 per ... Elezioni politiche, Zaia prova a rovesciare i cliché: basta slogan, riportiamo i cittadini a votare Con Renzi "ci incontreremo per discuterne, perché un accordo tra di noi non è nè scontato nè banale. Con Renzi ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte". Queste le parole di ...Entro le ore 16 di domenica 14 agosto devono essere depositati al Viminale i contrassegni con l’indicazione di eventuale collegamento ad una coalizione. Liste e candidature vanno presentate alle Corti ...