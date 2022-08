“Cieli neri” è il nuovo singolo del cantautore napoletano Marcus (Di martedì 9 agosto 2022) E’ uscito in tutti gli store digitali “Cieli neri”, il nuovo singolo del giovane cantautore campano Marco Tavoletta, in arte Marcus, un’intensa ballad electro-pop che porta anche le firme di Giacomo EVA e Francesco Greco, arrangiata da Davide De Blasio e prodotta da Gianni Testa per la Joseba Publishing. Mix & Master sono a cura di Arianna Tomaselli presso Tape Lab Studio. Il videoclip, per la regia di Valerio Matteu, sarà disponibile su youtube dal 23 Luglio.Marcus: “È un brano molto introspettivo. Ho cercato di non appesantirlo troppo mantenendo sempre un mood moderno. Spero possa piacere a tutti”.Marcus, all’anagrafe Marco Tavoletta, classe 2002, è un artista di Cercola, in provincia di Napoli. Marcus si avvicina alla musica in ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 agosto 2022) E’ uscito in tutti gli store digitali “”, ildel giovanecampano Marco Tavoletta, in arte, un’intensa ballad electro-pop che porta anche le firme di Giacomo EVA e Francesco Greco, arrangiata da Davide De Blasio e prodotta da Gianni Testa per la Joseba Publishing. Mix & Master sono a cura di Arianna Tomaselli presso Tape Lab Studio. Il videoclip, per la regia di Valerio Matteu, sarà disponibile su youtube dal 23 Luglio.: “È un brano molto introspettivo. Ho cercato di non appesantirlo troppo mantenendo sempre un mood moderno. Spero possa piacere a tutti”., all’anagrafe Marco Tavoletta, classe 2002, è un artista di Cercola, in provincia di Napoli.si avvicina alla musica in ...

miriana4ever : RT @marimarsalcedo7: Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri???? incredibile come quante persone ancora non conoscono questa meraviglia ? #a… - Alexa90084199 : RT @marimarsalcedo7: Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri???? incredibile come quante persone ancora non conoscono questa meraviglia ? #a… - v3nt0gh14cc10 : RT @marimarsalcedo7: Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri???? incredibile come quante persone ancora non conoscono questa meraviglia ? #a… - Giovann37894958 : RT @marimarsalcedo7: Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri???? incredibile come quante persone ancora non conoscono questa meraviglia ? #a… - angela_bar : RT @marimarsalcedo7: Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri???? incredibile come quante persone ancora non conoscono questa meraviglia ? #a… -