Autobus per spedire i migranti a Nord: è guerra tra Texas e New York (Di martedì 9 agosto 2022) Abbott scarica migliaia di migranti sulle città santuario degli Stati Uniti. Il sindaco dem di New York, Eric Adams, lo accusa di usare gli immgrati come pedine politiche Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Abbott scarica migliaia disulle città santuario degli Stati Uniti. Il sindaco dem di New, Eric Adams, lo accusa di usare gli immgrati come pedine politiche

