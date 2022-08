qn_lanazione : 'Autista minacciata e molestata sul bus' -

LA NAZIONE

molestata L'ultima aggressione risale al 5 agosto. A bordo del bus Lago"Mare, che fa servizio estivo a Torre del Lago, un'è stata strattonata e molestata da un uomo che si era imbarcato senza biglietto e che non voleva indossare la mascherina, nonostante sui mezzi l'obbligo di Ffp2 sia stato prorogato fino al 31 ...Elena Donazzan "di morte per Cloe Bianco"/ Selvaggia Lucarelli la difende Silvia De ... Bus investe e uccide donna/Atm distratto perché "scriveva in chat hard" Alla luce della sua ... "Autista minacciata e molestata sul bus" - Cronaca - lanazione.it La denuncia di Regali, segretario di Cub trasporti: "Ogni giorno subiamo aggressioni, è il momento di trovare una soluzione" ...L’auto su cui viaggiava Sgarbi è stata fermata, nel pomeriggio di sabato 6 agosto, nei pressi del confine Chiasso-Brogeda. Il video in cui Vittorio Sgarbi contestava il comportamento della polizia can ...