Agenzia delle Entrate: attenzione è importantissimo saperlo (Di martedì 9 agosto 2022) Per quanti anni ancora l'Agenzia delle Entrate può continuare a controllare i cittadini e soprattutto se vi è un modo per ridurre i tempi degli accertamenti. Questi i quesiti che ci si pone in quanto cittadini. Bisogna capire una cosa molto importante ossia che i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi vanno conservati per un L'articolo proviene da Leggilo.org.

