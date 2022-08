Ucraina e allerta nucleare, riparte la corsa alle pillole di iodio - Esteri - quotidiano.net (Di lunedì 8 agosto 2022) Foto di pillole generica Roma, 8 agosto 2022 - Allarme nucleare per Zaporizhzhia e pillole di iodi o. Questa volta è il ministro della Salute rumeno, Alexandru Rafila , a chiedere popolazione sotto i ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Foto digenerica Roma, 8 agosto 2022 - Allarmeper Zaporizhzhia edi iodi o. Questa volta è il ministro della Salute rumeno, Alexandru Rafila , a chiedere popolazione sotto i ...

Montezu10584646 : Allerta aerea in tutta l'#Ucraina - Gianl1974 : In alcune regioni dell'Ucraina è stata annunciata un'allerta aerea intorno alle 6:30. I residenti di queste regioni… - Miti_Vigliero : RT @Gianl1974: ??Tre esplosioni sono confermate nella regione di Vinnytsia, suona l'allerta raid aereo in tutta l'Ucraina Dettagli: sono st… - Gianl1974 : ??Tre esplosioni sono confermate nella regione di Vinnytsia, suona l'allerta raid aereo in tutta l'Ucraina Dettagli… - isamiccoli52 : RT @serenel14278447: Allerta Aiea: 'Fuori controllola centrale di Zaporizhzhia' -