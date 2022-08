Pusher “recidivo” preso nel Napoletano | disposto obbligo dimora

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato già arrestato e condannato, a poco più di 7 mesi di reclusione (pena sospesa), Gianmarco Luca Florio junior, il 19enne sordai carabinieri di Castello di Cisterna ieri a Sant’Anastasia (Napoli) con droga, soldi e proiettili addosso: oggi, il giudice, haper lui l’dinel comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), accogliendo la richiesta formulata dal suo legale, l’avvocato Fabrizio De Maio, del foro di Lagonegro. La Procura di Nola, invece, aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il giovane è stato bloccato durante dei controlli dei militari finalizzati a tenere sotto controllo la movida nel weekend. Oltre a 25 “stecche” di hashish e due dosi di marijuana, in tasca aveva anche 5390 euro in contanti e due cartucce calibro 44 magnum. Lo scorso marzo era ...

