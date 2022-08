(Di lunedì 8 agosto 2022) L'obiettivo è quello, se non di, per lo meno di riìdurre fortemente la pena. Così iMarco e Gabriele, condannati all'ergastolo per l'diMonteiro Duarte, hanno ...

nicola1691 : Mi dite per favore perchè continuiamo a parlare di loro???? Fratelli Bianchi, parla l'amico Shabani: «Sono diventat… - luigisa27514204 : Fratelli Bianchi, parla l'amico Shabani: «Sono diventato padre e ora vedo le cose da un altro punto di vista»… - CorriereCitta : Omicidio Willy, parla l’amico dei fratelli Bianchi: ‘È stata una rissa di paese’ - Open_gol : Omar Shabani ha sempre accusato Pincarelli e Bellegia di aver dato il colpo mortale al 21enne di Colleferro, ma non… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Omicidio #WillyMonteiro, parla Omar Shabani, amico dei fratelli Bianchi, condannati all'ergastolo in primo grado -

Tiscali Notizie

L'obiettivo è quello, se non di ribaltare, per lo meno di riìdurre fortemente la pena. Così i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati all'ergastolo per l'diMonteiro Duarte, hanno deciso di provare a cambiare strategia difensiva. Dopo che l'avvocato Massimiliano Pica ha rimesso il mandato qualche settimana fa sono alla ricerca di un ...... si è tornati a parlare della morte di Carmela Fabozzi , la 73enne vittima dell'di Malnate ... Omar Shabani, amico fratelli Bianchi/ "Non pensavomorisse, era rissa di paese" CARMELA ... Omicidio Willy, cosi i fratelli Bianchi vogliono ribaltare la sentenza Omar Shabani è un amico dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi: la notte del 6 settembre 2020 era con loro a Colleferro e ha assistito da vicino al pestaggio che ha causato la morte di Willy Monteiro D ...La giustizia è stata fatta: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono in carcere (separati tra loro) e sono stati condannati all’ergastolo per aver massacrato di botte e ucciso Willy Monteiro, il giova ...