Napoli, Insigne: “Gli Azzurri mi mancano, mi trovo bene in Canada” (Di lunedì 8 agosto 2022) Napoli Insigne- Il Napoli continua il suo lavoro in vista dei prossimi impegni. I Partenopei, usciti illesi per 0-0 nella gara contro l’Espanyol si preparano in vista della Serie A. L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si è espresso ai microfoni di Rai Radio 1. Ha parlato di vari argomenti legati all’addio di Mertens e Koulibaly, ma anche di come si trova in Canada. Ecco di seguito, le parole dell’ex Partenopeo: Sulla MLS: “Mi ha sorpreso la Major League perché ci sono tutte strutture ottime, campi nuovi e stadi molto belli. A livello fisico è molto impegnativo perché si corre tanto. E’ un buon campionato e spero che cresca sempre di più per avvicinare il prestigio dei campionati europei”. Su Napoli: “A Toronto mi trovo bene e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Ilcontinua il suo lavoro in vista dei prossimi impegni. I Partenopei, usciti illesi per 0-0 nella gara contro l’Espanyol si preparano in vista della Serie A. L’ex capitano del, Lorenzo, si è espresso ai microfoni di Rai Radio 1. Ha parlato di vari argomenti legati all’addio di Mertens e Koulibaly, ma anche di come si trova in. Ecco di seguito, le parole dell’ex Partenopeo: Sulla MLS: “Mi ha sorpreso la Major League perché ci sono tutte strutture ottime, campi nuovi e stadi molto belli. A livello fisico è molto impegnativo perché si corre tanto. E’ un buon campionato e spero che cresca sempre di più per avvicinare il prestigio dei campionati europei”. Su: “A Toronto mie ...

