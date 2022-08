Morgan torna sull’endorsement alla Meloni: «Non la voterò, ma è la meno snob». E cita l’esempio di Battiato (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – Che l’anarchico Morgan possa apprezzare Giorgia Meloni potrebbe sorprendere molti. Nonostante la sua auto-candidatura a spin doctor di Fratelli d’Italia sia durata meno di un amore estivo o dell’accordo fra Letta e Calenda, il cantautore torna sulla questione in un’intervista a Adnkronos e afferma che la Meloni è la «meno snob» anche se non la voterà. Solo uno scambio di messaggi In un’intervista a Il Giornale, Morgan con una specie di coup de théâtre aveva annunciato di star consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale, specificando: «Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere». Una dichiarazione che non è di certo passata inosservato, tanto che la stessa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – Che l’anarchicopossa apprezzare Giorgiapotrebbe sorprendere molti. Nonostante la sua auto-candidatura a spin doctor di Fratelli d’Italia sia duratadi un amore estivo o dell’accordo fra Letta e Calenda, il cantautoresulla questione in un’intervista a Adnkronos e afferma che laè la «» anche se non la voterà. Solo uno scambio di messaggi In un’intervista a Il Giornale,con una specie di coup de théâtre aveva annunciato di star consigliando Giorgiaper il programma elettorale, specificando: «Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere». Una dichiarazione che non è di certo passata inosservato, tanto che la stessa ...

